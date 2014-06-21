4 مليارات دولار عقد لـ ال.جي وهيونداي مع تركمانستان

قال رئيس تركمانستان قربان جولي بردي محمدوف إن مجموعتي ال.جي انترناشونال وهيونداي الهندسية الكوريتين الجنوبيتين ستبنيان محطتين لمعالجة الغاز في تركمانستان بقيمة إجمالية بلغت أربعة مليارات دولار.

وأبلغ بردي محمدوف الصحافيين بعد إجراء محادثات مع نظيرته الكورية الجنوبية باك جون هاي التي تقوم بزيارة لبلاده "ترى تركمانستان في كوريا الجنوبية شريكا للمدى الطويل. واليوم أبرمنا اتفاقين كبيرين قيمتهما الإجمالية أربعة مليارات دولار".

ووقع عقد بناء محطتي المعالجة شركة الغاز الوطنية تركمانجاس وال.جي انترناشونال وهيونداي الهندسية في أعقاب المحادثات.

وبموجب العقود الموقعة تشيد الشركتان الكوريتان محطة لتحويل الغاز إلى وقود سائل بتكلفة 2.5 مليار دولار وطاقة سنوية 600 ألف طن، ومحطة قيمتها 1.5 مليار دولار لإنتاج 290 ألف طن من البولي فينيل كلوريد و190 الف طن من هيدرات الصوديوم سنويا، حسبما ذكر مسؤول بحكومة تركمانستان.

وقال المسؤول الذي طلب عدم نشر اسمه لرويترز إن شروط التمويل لم تتقرر بشكل نهائي بعد. وقال "الهدف هو جذب استثمارات كورية جنوبية بالأساس".