ترقب لحل أزمة المعجل مع دخول "فاس" كمساهم استراتيجي

بعد نحو عامين على وقف سهمها عن التداول، يبدو أن مجموعة المعجل تقترب من ترتيب أوضاعها بعد أن رزحت تحت وطأة خسائر متراكمة تصل إلى 2.4 مليار ريال.

وقد وقعت مجموعة محمد المعجل مذكرة تفاهم مع شركة فاس السعودية القابضة وهي شركة سعودية استثمارية ذات مسؤولية محدودة مملوكة من قبل كل من فواز وعبدالمجيد وسلمان الحكير لدخولها كمساهم استراتيجي في رأسمال الشركة.

وبموجب هذه المذكرة سوف تستثمر شركة فاس مبلغا نقديا قدره ثلاثمئة وسبعة وعشرون مليون ريال، يشمل 227 مليون ريال كمساهمة في رأسمال المجموعة و100 مليون ريال كقرض حسن. مقابل ذلك, ستحصل شركة فاس على 40%، من مجموعة محمد المعجل على أن تقسم النسبة المتبقية مناصفة بين المساهمين الأفراد والمساهم المؤسس وهو محمد حمد عبدالكريم المعجل، وذلك بعد إعادة هيكلة المديونية وحقوق المساهمين ورأسمال الشركة.

وشملت مذكرة التفاهم إعادة هيكلة مجلس الإدارة ليشمل توزيعاً يتناسب مع حصص الملكية الجديدة وأوضحت أن لشركة فاس الحق بإدخال شريك إقليمي استراتيجي آخر في نطاق حصتها.

ومن المنتظر إتمام الاتفاقية النهائية والملزمة بين الأطراف خلال 6 أشهر خاضعة لموافقة الجهات المعنية وللإجراءات النظامية.

وتأتي هذه الاتفاقية بعد تفاقم خسائر مجموعة محمد المعجل خلال السنوات الأخيرة مما أدى إلى إيقاف السهم عن التداول في السوق السعودية في يوليو من عام 2012، بعد أن وصلت خسائرها المتراكمة في حينها إلى 1.5 مليار ريال وهو ما يتجاوز رأسمالها البالغ 1.25 مليار ريال.

وقد تفاقمت خسائر الشركة المتراكمة إلى نحو 2.4 مليار ريال بنهاية العام الماضي وتبقى الشركة خاسرة, على الرغم من تقليصها لخسائر الربع الأول من هذا العام, إلى 23 مليون ريال.

أما العجز في حقوق المساهمين فقد تجاوز 1.1 مليار ريال بنهاية الربع الأول من هذه السنة. وفي حين تجاوزت ديون الشركة 1.8 مليار ريال.