عمومية "البحري" توافق على أكبر عملية دمج بالسعودية

وافقت الجمعية العامة غير العادية للشركة الوطنية السعودية للنقل البحري "البحري" على عملية دمج أسطول وعمليات شركة فيلا البحرية العالمية المحدودة المملوكة بالكامل لشركة الزيت العربية السعودية "أرامكو" مع شركة بحري مع إقرار جميع الترتيبات المتعلقة بذلك الاندماج.

وأقرت الجمعية دفع التعويض المتفق عليه بموجب شروط الصفقة والبالغ 4.875 مليار ريال، مع مراعاة ما قد يتم إجراؤه من تعديلات معينة وفقاً لأحكام اتفاقية شراء الأعمال والأصول التي تعد أكبر عملية لدمج أعمال لشركتين في قطاع النقل على مستوى منطقة الشرق الأوسط، وأكبر عملية دمج تشهدها في الوقت الحاضر سوق الأسهم السعودية.

3.12 مليار ريال نقداً

وسيكون مبلغ التعويض الذي سيتم دفعه إلى شركة فيلا البحرية العالمية المحدودة، عبر جزءين، الأول مبلغ نقدي قدره 3.122 مليار ريال إلى جانب إصدار 78.7 مليون سهم من رأسمال البحري.

وأوضحت شركة البحري في بيان لها نشر على موقع السوق المالية السعودية "تداول" أن الجمعية وافقت على زيادة رأسمال الشركة من 3.15 مليار ريال إلى 3.937 مليار ريال، أي زيادة نسبة تبلغ 25% من رأس المال الحالي.

وستكون هذه الزيادة المبررة لدفع قيمة الصفقة عن طريق إصدار 78.75 مليون سهم عادي بقيمة اسمية تبلغ 10 ريالات سعودي للسهم الواحد.

وكانت أسهم الشركة قبل زيادة رأس المال تبلغ 315 مليون سهم، وستصبح بعد الزيادة 393.75 مليون سهم.

وقالت الشركة إن تقييم أسهم زيادة رأس المال جرى بحسبما تم الاتفاق عليه بموجب بنود الصفقة بسعر 22.25 ريال للسهم الواحد، أي بقيمة مضافة على القيمة الاسمية تبلغ 12.25 ريال للسهم الواحد.

1.7 مليار ريال لأرامكو

وبذلك تكون القيمة الإجمالية لأسهم الزيادة 1.752 مليار ريال لصالح شركة أرامكو السعودية للتطوير (شركة مملوكة بالكامل لشركة أرامكو السعودية)، وذلك لاستيفاء جزء من القيمة اللازم دفعها من الشركة مقابل إتمام الصفقة.

وذكرت الشركة أن عملية إصدار أسهم زيادة رأس المال، ستكون بعد اكتمال نقل ملكية عدد من ناقلات شركة فيلا (التي ستنتقل إلى الشركة بموجب الصفقة)، وتساوي قيمتها قيمة أسهم الزيادة في رأس المال.

وفي حال تعذر تنفيذ الصفقة بسبب وقوع حدث قوة قاهرة بعد نقل ملكية أي من ناقلات شركة فيلا إلى الشركة دون أن يكتمل نقل ملكية عدد من الناقلات تساوي قيمتها أسهم زيادة رأس المال، قالت الشركة إنها ستكتفي بزيادة رأس المال عن طريق إصدار العدد اللازم من الأسهم بسعر 22.25 ريال للسهم الواحد للوفاء بقيمة الناقلات التي تم نقل ملكيتها إلى الشركة قبل وقوع حدث القوة القاهرة المفترض.