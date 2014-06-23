دايملر: اتفاق مع نيسان لخط‭ ‬إنتاج جديد في المكسيك

نشرت مجلة مانجر مجازين الألمانية الشهرية أن المجلس التنفيذي لشركة دايملر لصناعة السيارات سيوقع خلال الأسبوعين المقبلين خططا لإنتاج طرز من السيارة إيه كلاس صغيرة الحجم في المكسيك.

ونقلت المجلة عن مسؤولين تنفيذيين في الشركة لم تسمهم قولهم إن دايملر ستنتج الطراز في مصنع تديره شريكتها نيسان في مدينة اجواسكالينتيس. وأحجمت دايملر ونيسان عن التعليق.

وتجتذب المكسيك استثمارات لشركات أجنبية منتجة للسيارات من بينها أودي وهوندا موتور بفضل إبرامها العديد من اتفاقيات التجارة الحرة وتوفر أيدي عاملة رخيصة وماهرة وقربها من سوق السيارات المربحة في الولايات المتحدة.

وفي مارس أوردت رويترز أن دايملر ونيسان اتفقا على خطط لإقامة مشروع مشترك مناصفة بينهما في المكسيك لإنتاج طرز لعلامتيهما التجاريتين إنفينتي ومرسيدس بنز في المستقبل.