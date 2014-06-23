ركود في سوق الهواتف الذكية انتظاراً لــ"آيفون 6"

تشهد أسواق الهواتف النقالة في العالم حالة من الركود، بسبب الترقب لهاتف "آيفون 6" الذي تعتزم شركة "أبل" الأميركية طرحه في الأسواق قبل نهاية العام الحالي، وهو ما يدفع الكثير من المستخدمين -على ما يبدو- إلى تأجيل شراء هواتفهم الجديدة لحين تحديد موقفهم من الهاتف الجديد.

وشهدت وسائل الإعلام العالمية أكبر ضجة بسبب التسريبات المتكررة التي تتعلق بالهاتف الجديد، مقارنة بالطرازات السابقة من هواتف "آيفون"، حيث يسود الاعتقاد بأن الهاتف الجديد سيشكل إضافة نوعية لعائلة هواتف "آيفون" كما أنه سيتضمن عدداً كبيراً من المواصفات الجديدة، التي لا تتوافر في الطرازات السابقة من "آيفون".

وقال موظف مبيعات يعمل في متجر "أبل" بوسط لندن إن الطلب على هواتف "آيفون 5" و"آيفون 5 إس" تراجع بصورة حادة خلال الأيام والأسابيع القليلة الماضية بسبب حالة الترقب للهاتف الجديد الذي قد يشكل إضافة نوعية لمستخدمي هواتف "آيفون".

وبحسب الموظف الذي تحدث لــ"العربية.نت" فإن العديد من زوار متجر "أبل" في شارع "ريجنت ستريت" الشهير بوسط لندن يسألون بشكل يومي عن الهاتف الجديد "آيفون 6"، وعن موعد طرحه في الأسواق، وما إذا كان يتوفر أية معلومات عن الهاتف.

وتؤكد آخر التسريبات التي تتداولها وسائل الإعلام في الولايات المتحدة وأوروبا أن شركة "أبل" ستكشف عن هاتفها الجديد خلال شهر سبتمبر المقبل، أي في الموعد المعتاد من كل سنة للكشف عن هواتف "آيفون" الجديدة، إلا أن المعلومات تشير إلى أن الطراز الجديد سيكون من نسختين، وأن كل واحدة منهما سيتم الإعلان عنها في وقت منفصل ومؤتمر صحافي خاص بها.

وتقول المعلومات التي أصبحت شبه مؤكدة إن "آيفون 6" سيكون بنسخة ذات شاشة يبلغ حجمها 4.7 إنش، ونسخة ثانية بشاشة أكبر يبلغ حجمها 5.5 إنش، على أن المواصفات ستكون متقاربة والفرق يتعلق بالشاشة فقط، ورغبة الكثير من المستخدمين التمتع برؤية أوضح وأدق خلال مشاهدة الصور والفيديوهات.

ولم تتطرق أي من وسائل الإعلام أو مصادر التسريب المتعلقة بهواتف "آيفون 6" إلى الأسعار التي سيتم طرح الهاتف الجديد بها، خاصة أن الحجم الكبير يتم طرحه لأول مرة بالنسبة لهواتف "آيفون".

وكانت شركة "سامسونغ" الكورية التي تمثل أكبر منافس في العالم لشركة "أبل" الكورية قد طرحت أحدث طراز من هواتفها الذكية (غالاكسي إس فايف) في شهر أبريل الماضي، في محاولة لاستباق شركة "أبل" التي كانت التوقعات تتحدث عن احتمال طرح هاتفها في يونيو الحالي.

لكن تقارير إخبارية تقول إن "سامسونغ" أعدت نسخة أحدث من هواتفها الذكية ستقوم بطرحها فور الإعلان عن "آيفون 6" لتواصل بذلك منافسة "أبل" في سوق الهواتف الذكية.