فالكون تقر أحقية أوراسكوم بإيرادات فندق "سيتاديل"

أعلنت شركة أوراسكوم القابضة للتنمية عن توصلها مع شركاتها التابعة "كطرف مشتر" إلى اتفاقية لتسوية النزاعات القائمة مع شركة فالكون للفنادق "كطرف بائع"، وكجزء من التسوية قامت شركة فالكون بالاعتراف بأحقية شركة أوراسكوم للتنمية وشركاتها التابعة في الحصول على جميع الإيرادات الناتجة عن تشغيل فندق "كيب سيتاديل".

الجدير بالذكر أن صافي إيرادات الفندق من الأنشطة التشغيلية بلغت 4.2 مليون فرنك سويسري خلال عام 2013.

وأكدت الشركة في بيان أن نتائج التسوية تنعكس بشكل إيجابي على قائمة الأرباح والخسائر لشركة أوراسكوم للتنمية، حيث سيتم رد مخصصات سابقة بقيمة 60 مليون دولار حالياً، وبناء عليه قررت المجموعة رد 80% فقط من تلك القيمة.

يذكر أن شركة أوراسكوم القابضة للتنمية قد دخلت في 2008 كطرف مشتر في صفقة مع شركة فالكون للفنادق كطرف بائع، لشراء وتطوير مشروع وفندق كيب سيتاديل. أدت تلك الصفقة فيما بعد إلى نزاعات متعددة فيما بين الشركتين من جهة وبين أوراسكوم للتنمية وشركاتها التابعة من جهة أخرى. وتضمن النزاع عدة دعوات قضائية فضلاً عن أربعة إجراءات تحكيم رئيسية في دائرتين قضائيتين مختلفتين.