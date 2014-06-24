إيرباص تختبر طائرة "إيه 350" في حر صحراء العين

قامت شركة أيرباص باختبار طائرتها الجديدة "إيه 350 إكس دبليو بي" في صحراء العين، حيث تم اختبارها 4 مرات خلال الأسبوع الماضي وسط ارتفاع كبير في الحرارة تجاوز 40 درجة، للتأكد من أن محركاتها قادرة على تحمل مثل هذا الارتفاع في الحرارة.

وبحسب صحيفة "الاتحاد"، قال متحدث باسم إيرباص إن الهدف من هذه الاختبارات المطلوبة يتمثل في الحصول على الشهادة، ولإجراء الاختبار على المحركات، وأداء وحدة القوة المساعدة، وكيفية عمل النظم وسط الأجواء الحارة سواء على الأرض أو في الجو.

وخضعت أنظمة الطائرة للمراقبة أثناء تحليق الطائرة فوق صحراء العين تحت درجة حرارة عالية، ومن المنتظر أن تبدأ الطائرة الخدمة خلال الربع الأخير من العام الحالي.

وتقدمت شركة "الاتحاد للطيران" بطلب 62 طائرة من هذا الطراز، في حين تلقت الشركة 742 طلبية من 38 شركة. وألغت طيران الإمارات طلبيتها البالغة 70 طائرة من فئة إيه 350 بقيمة قدرها 16 مليار دولار، وفقاً لأسعار 2007.

وذكرت إيرباص أن الخطوة أعقبت نقاشاً مستمراً مع الشركة على ضوء مراجعة متطلبات أسطولها. وأجرت الطائرة أكثر من ألفي ساعة اختبار على مدى 460 رحلة، حيث من المتوقع أن تحصل على الترخيص اللازم خلال الربع الثالث. ونظراً لطبيعتها الملائمة، لم تقتصر صحراء العين على اختبار إيه 350 فحسب، بل سبقتها إيه 380 التابعة أيضاً لشركة أيرباص.