سابك: تأسيس السعودية للميثاكريليت بـ1.35 مليار ريال

أعلنت الشركة السعودية للصناعات الأساسية "سابك" الانتهاء من كامل إجراءات تأسيس الشركة السعودية للميثاكريليت داخل المملكة مناصفة مع شركة "ميتسوبيشي رايون المحدودة" برأسمال يبلغ 1.35 مليار ريال.

وأوضحت الشركة في بيان نشر، اليوم الخميس، على موقع السوق المالية السعودية "تداول" أن الإعلان جاء إلحاقاً لإعلانها في 31 مايو 2011 بشأن الدخول في شراكة استراتيجية مناصفة مع ميتسوبيشي رايون المحدودة لتشييد وتشغيل مصنعين، أحدهما لإنتاج مادة "ميثيل ميثا كريلات مونومر" الذي يعد الأكبر من نوعه في العالم بطاقة إنتاجية 250 ألف طن متري سنوياً، والآخر لإنتاج مادة "بولي ميثيل ميثاكريليت" بطاقة إنتاجية 40 ألف طن متري سنوياً في مدينة الجبيل الصناعية، وذلك باستخدام أحدث وأفضل ما توصلت إليه التقنيات العالمية.

وأبانت أنه تمت ترسية عقد المشروع للأعمال الهندسية والتوريد والإنشاء بعد تقييم العروض من الناحية الفنية والاقتصادية على شركة "سي تي سي آي" التايوانية يوم 25 يونيو 2014، حيث تقدر التكاليف الكلية لتأسيس الشركة وإنشاء المشروع بـ4.5 مليار ريال، مفيدة أنه من المقرر أن يتم البدء في الأعمال الهندسية للمشروع اعتباراً من تاريخ 25 يونيو 2014 على أن يتم الانتهاء من إنشاء المشروع خلال الربع الأول من العام 2017 بتمويل عن طريق الشركاء والبنوك.

وأفادت "سابك" أنه من المتوقع أن يبدأ التشغيل التجريبي للمشروع خلال الربع الثاني من العام 2017 ولمدة تقارب الـ6 أشهر بانتهائها يبدأ التشغيل التجاري، على أن يبدأ الأثر المالي في النتائج المالية بعد الإعلان عن التشغيل التجاري، مؤكدة أنها تهدف من خلال هذه المشاركة إلى تحقيق أهدافها الاستراتيجية وتعزيز موقعها الريادي، وتوفر هذه الشراكة مواد جديدة لسابك، مما تسهم بإعطاء قيمة مضافة علاوة على تنويع المواد التي يجري استخدامها في التجمعات الصناعية بما يسمح لتوسيع وتنويع القطاع الصناعي في المملكة وتوفير فرص جديدة في الصناعات التحويلية، مثل البناء والتشييد والسيارات والإلكترونيات والتقنيات والأجهزة الطبية والدهانات والطلاء.

يذكر أنه إعداد التصاميم الهندسية الأساسية وإنهاء اتفاقيات التوريد استغرق وقتاً إضافياً عما هو مخطط له دون أي أثر مالي يذكر، وذلك لاستيفاء دراسات الجدوى الاقتصادية وإتمام بعض الاتفاقيات المتعلقة بالمشروع.