طيران الاتحاد تعتزم التهام سوق أوروبا عبر "أليتاليا"

تعتزم شركة طيران "الاتحاد"، المملوكة لحكومة أبوظبي، التوسع في أوروبا بسرعة صاروخية عبر الاستحواذ على 49% من شركة الخطوط الجوية الإيطالية (أليتاليا)، وهي الصفقة التي لم يتم الإعلان عن تفاصيلها بشكل رسمي، إلا أن كلاً من الشركتين أكدتا أنهما ماضيتان بها.

وفي حال تمت الصفقة بالفعل فإن "الاتحاد" ستكون أمام توسع كبير في عملياتها داخل القارة الأوروبية، وستصبح لديها إمكانات أكبر لربط عواصم ومدن أوروبا المختلفة بالعاصمة الإماراتية أبوظبي، حيث تعتبر الخطوط الإيطالية واحدة من أنشط شركات الطيران في المنطقة الأوروبية رغم أنها تعاني من متاعب مالية منذ عدة سنوات.

ونقلت جريدة "فايننشال تايمز" البريطانية عن مصدر مقرب من الصفقة قوله، إن شركة طيران الاتحاد الإماراتية سوف تدفع 500 مليون يورو (680 مليون دولار) مقابل الاستحواذ على حصة 49% من شركة "أليتاليا".

وقالت الصحيفة إن من شأن إبرام هذه الصفقة أن تعزز الخطط الطموحة لطيران الاتحاد من أجل إيجاد حليف في أوروبا من أجل تنشيط عملياتها هناك، كما أن هذه الصفقة من شأنها في الوقت ذاته أن تجنب الخطوط الإيطالية مزيداً من المشاكل المالية.

وبحسب "فايننشال تايمز"، فإن استثمار طيران الاتحاد في "أليتاليا" سوف يكون خاضعاً لمجموعة من الشروط الصعبة، ومن بينها تسريح عدد من العاملين في الشركة، حيث يتوقع أن يصل عدد الوظائف الملغاة إلى 2200 وظيفة، بما يشكل 17% من أعداد العاملين في الشركة، كما يتوقع أن تشترط "الاتحاد" تقليص أسطول الطائرات في "أليتاليا" والبالغ 132 طائرة.

ومن الملفات التي يبدو أنها عالقة ويجري الاتفاق عليها بين "أليتاليا" والاتحاد مسألة الديون التي تبلغ 813 مليون يورو، والتي يفترض أن يتم التوافق على طريقة تسويتها بين الشركتين قبل إبرام اتفاق الاستحواذ.

وتعتبر "أليتاليا" واحدة من أقدم وأنشط شركات الطيران في المنطقة الأوروبية، كما أنها عززت من رحلاتها بين المدن الأوروبية في الآونة الأخيرة للاستحواذ على أكبر عدد من المسافرين داخل القارة الأوروبية التي تشهد انتعاشاً كبيراً في السنوات الأخيرة.