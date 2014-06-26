طيران الجزيرة توقع صفقة تمويل بـ70.5 مليون دولار

أعلنت مجموعة طيران الجزيرة يوم أمس الأربعاء أنها حصلت على تسهيلات تمويلية بقيمة 70.5 مليون دولار أميركي من البنك الأهلي المتحد الكويتي، حيث ستوظف المجموعة هذا التمويل في استراتيجيتها المستمرة بإعادة تمويل الديون بما يتناسب مع خططها للنمو المستقبلي. وتمتد فترة هذه التسهيلات التمويلية على مدى ثلاث سنوات، ويمكن تجديدها.

وقال رئيس مجلس إدارة مجموعة طيران الجزيرة، مروان بودي: "هذه التسهيلات التي ستمكننا من تمويل خططنا المستقبلية، مهمة جداً للمجموعة، أولاً للتوقيت الذي حصلنا خلاله على هذه التسهيلات، حيث إن أسواق القروض مشجعة في الوقت الحالي، وثانياً لأننا حصلنا على هذه التسهيلات من بنك كويتي رائد، الأمر الذي يعزز القيمة المضافة التي تضيفها طيران الجزيرة إلى السوق المحلي."

ومن ناحيته قال مدير عام الائتمان المصرفي للشركات في البنك الأهلي المتحد في الكويت، هشام زغلول: "انطلاقاً من استراتيجية البنك الهادفة لخدمة السوق المحلي وتعزيز الأواصر المصرفية مع الشركات العاملة فيه ضمن مختلف القطاعات، يعتز البنك بالتعاون مع مجموعة طيران الجزيرة لتحقيق خطط المجموعة المستقبلية، إن طيران الجزيرة يعد من الشركات الرائدة والقيادية في قطاع الطيران وهذه الصفقة تعكس علاقة شراكة طويلة الأجل ستعود بالنفع على كلا المؤسستين ونحن نغتنم هذه الفرصة ونتمنى دوام النجاح والازدهار للشركة في خدمة الكويت والمنطقة".

يشار إلى أن مجموعة طيران الجزيرة هي شركة مدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية، وتملك أسطولاً يضم 15 طائرة من طراز "إيرباص" A320 جميعها مملوكة بالكامل من قبل المجموعة عن طريق شركة "سحاب لتأجير الطائرات" المملوكة بالكامل للمجموعة. ومن عملاء شركة "سحاب" كل من شركة "فيرجن أمريكا".

والخطوط السريلانكية وطيران ناس وشركة الطيران الوطنية البرتغالية وطيران الجزيرة.

وتشغّل "طيران الجزيرة" سبع طائرات تتكون كل منها من درجتي سفر وهما الدرجة السياحية ودرجة رجال الأعمال، وتوفر للمسافرين على درجة رجال الأعمال خدمة تسجيل الأمتعة الخاصة بهم، و60 كيلوغراماً مجاناً للأمتعة المسجلة، وقاعات رجال الأعمال، بالإضافة إلى مقصورة مخصصة على متن الطائرة وقائمة طعام غنية ومتنوعة، فيما تقدم للمسافرين على الدرجة السياحية 40 كيلوغراماً مجاناً للأمتعة المسجلة، إضافةً إلى قائمة وجبات ومرطبات متغيرة شهرياً.