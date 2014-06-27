ارتفاع أرباح الشركات الصينية إلى 8.9% في مايو

قال المكتب الوطني للإحصاءات في الصين اليوم الجمعة إن أرباح الشركات الصناعية الصينية ارتفعت بنسبة 8.9 بالمئة على أساس سنوي في مايو لتصل إلى 512.7 مليار يوان (82.6 مليار دولار) متباطئة من زيادة بلغت 9.6 بالمئة في أبريل .

وأضاف المكتب أن الأرباح على مدى الأشهر الخمسة الأولى من عام 2014 زادت بنسبة 9.8 بالمئة عن الفترة نفسها من العام الماضي إلى 2.28 تريليون يوان.

وعززت بيانات نشرت مؤخرا توقعات السوق بأن ثاني أكبر اقتصاد في العالم ينتعش بعد تباطؤ في الآونة الأخيرة مع استخدام الحكومة إجراءات تستهدف دعم النمو.