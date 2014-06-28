إنسفتكورب ينسحب من مفاوضات شراء حصة في "كافالي"

قالت مصادر مطلعة إن بنك إنفستكورب الاستثماري الخليجي أنهى محادثات للاستحواذ على حصة أغلبية في بيت الأزياء المملوك للمصمم الإيطالي روبرتو كافالي لرفضه دفع المبلغ المطلوب البالغ 450 مليون يورو (612 مليون دولار).

وقال مصدران قريبان من المحادثات إن كافالي (73 عاما) كان يأمل في أن يتلقى عرضا من إنفستكورب بحلول مهلة تنتهي في 30 من يونيو، لكن بنك الاستثمار المباشر الذي يتخذ من البحرين مقرا له انسحب من المفاوضات.

وكانت التوقعات لسعر الحصة التي تبلغ نحو 60 بالمئة من بيت الأزياء مبنية على مضاعف ربحية تبلغ 18 مثل الأرباح قبل حساب الضرائب والفائدة والإهلاك وإطفاء الدين البالغة 25 مليون دولار. ورفض كافالي وانفستكورب التعقيب.

وقالت المصادر إن كافالي خاطب انفستكورب في مايو ليكون مشتريا محتملا لحصة في بيت الأزياء بعدما فشلت مفاوضات مع شركة بيرميرا للاستثمار المباشر ومقرها لندن في وقت سابق هذا العام بسبب خلافات بشأن السعر.

وذكرت المصادر أن بيرميرا كانت مستعدة لعرض أكثر من 300 مليون يورو للسيطرة على الشركة لكن مصمم الأزياء تمسك بسعره. وقال أحد المصادر "أفضل عرض لشركة بيرميرا لم يصل حتى إلى أدنى حد طلبه كافالي ولم يخفض مصمم الأزياء السعر المطلوب."

وامتنعت بيرميرا عن التعليق. وتواجه كافالي انخفاضاً في النمو وهو ما يرجع لأسباب منها انكماش كبير في الطلبيات الروسية بسبب انخفاض قيمة الروبل بعد أزمة أوكرانيا. وحقق بيت الأزياء نجاحا في روسيا وشرق أوروبا والشرق الأوسط وأميركا اللاتينية لكنه لم ينجح حتى الآن في الصين وأسواق آسيوية أخرى سريعة النمو.