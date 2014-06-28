بريطانيا تنوي فرض "عبوة موحدة" على شركات التبغ

نشرت بريطانيا مسوّدة قواعد تلزم شركات التبغ ببيع السجائر في عبوة موحدة تحمل تحذيرات شديدة بشأن المخاطر الصحية للتدخين فيما تعد تشريعاً في هذا الصدد لتحسين مستوى الصحة العامة.

ورغم معارضة صناعة التبغ الشديدة قالت الحكومة في ابريل الماضي إنها تريد سنّ مثل هذه القوانين بعدما أظهر تقرير أن فرض هذه اللوائح الخاصة بالعبوات قد يسهم في خفض نسبة الأطفال الذين يدخنون السجائر.

والقواعد التي نشرت يوم الخميس الماضي في إطار المشاورات النهائية للحكومة في هذا الصدد والتي استمرت ستة أسابيع تحدد لون العبوة والكتابة عليها على غرار ما فعلته أستراليا وهي أول دولة في العالم تسنّ مثل هذه القوانين في 2012.

كما تتضمن المسوّدة العقوبات المقترحة على من يخالفون هذه القواعد وتشمل أحكاماً بالسجن وغرامات. وفي حالة صدور القانون ستكون بريطانيا ثاني دولة في العالم تفرض مثل هذه القيود والأولى في أوروبا. وتعتزم أيرلندا فرض حظر مماثل.