إتش. سي تحدد القيمة العادلة لسهم هيرميس بـ22.93 جنيه

قال مصدران مطلعان في سوق المال المصري إن شركة أتش.سي للأوراق المالية والاستثمار حددت القيمة العادلة لسهم المجموعة المالية هيرميس عند 22.93 جنيه بزيادة 30 بالمئة عن سعر عرض الشراء المقدم من رجل الأعمال نجيب ساويرس ومجموعة بلتون المالية.

وعينت هيرميس في وقت سابق من الشهر الجاري أتش.سي مستشارا ماليا مستقلا لتقييم سهمها من أجل مساعدة المساهمين في تقدير مدى جاذبية عرض الشراء الاختياري المقدم للاستحواذ على 20 بالمئة من أسهمها بسعر 16 جنيها للسهم.

وقال أحد المصدرين اللذين تحدثا لرويترز بشرط عدم نشر اسميهما "اتش.سي حددت القيمة العادلة لسهم هيرميس عند22.93 جنيه للسهم وهو ما يزيد بنحو 30 بالمئة عن عرض ساويرس وبلتون."

وفتحت البورصة الأحد الماضي ولمدة عشرة أيام عمل سوق العمليات الخاصة لتلقي أسهم مساهمي هيرميس الراغبين في بيع أسهمهم وتبلغ قيمة الصفقة في حالة اتمامها 1.835 مليار جنيه بسعر 16 جنيها للسهم.

وهيرميس أكبر بنك استثمار في الشرق الأوسط وتملك العديد من الشركات وحصة في بنك الاعتماد اللبناني وتعمل في أسواق مصر والسعودية والإمارات العربية المتحدة والكويت والأردن ولبنان وسلطنة عمان وقطر. وتعمل أتش.سي في مجال بنوك الاستثمار وإدارة الأصول وتداول الأوراق المالية في كل من مصر والإمارات.