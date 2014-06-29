تحالف ساويرس بلتون: لن نعدّل سعر الاستحواذ على هيرمس

أعلن تحالف شركة نيو ايجيبت انفستمنت وشركة بلتون المالية القابضة المقدمون للعرض الاختياري للاستحواذ على 20% من أسهم رأسمال شركة المجموعة المالية هيرميس القابضة بسعر 16 جنيها مصريا للسهم الواحد أنه ليس لديهم النية للتقدم بطلب لتعديل سعر الاستحواذ على أسهم الشركة المستهدفة بالعرض.

وطبقا لأحكام المادة 344 من الباب الثاني عشر من اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992 فإن الفترة المسموح فيها لمقدمي العرض بتعديل سعر الاستحواذ على أسهم الشركة المستهدفة بالعرض انتهت اليوم.

وذكر التحالف في بيان له أن القيمة المعروضة لسهم الشركة المستهدفة بالعرض هي قيمة عادلة، وأن أحد أكبر البنوك الاستثمارية في العالم والتي تصدر تقارير دورية عن قيمة سهم الشركة المستهدفة بالعرض قد أصدر بتاريخ 10 يونيو 2014 تحديثا للقيمة المتوقعة لسهم الشركة المستهدفة بالعرض وذلك نتيجة لإعلان عرض الشراء يحدد فيه القيمة المستهدفة للسهم بسعر قدره 17 جنيها مصريا وذلك بعد 12 شهرا من تاريخه في ظل احتمالية تنفيذ عرض الشراء.

وفي حال إتمام عملية الاستحواذ سينتج أكبر كيان لإدارة الأصول في مصر حيث إن مجموعة بلتون تدير في الوقت الحالي حوالي 32 مليار جنيه وتدير الشركة المستهدفة بالعرض 29 مليار جنيه مما يجعل مجموع الأصول التي يمكن أن يديرها الكيان الجديد يتجاوز 60 مليار جنيه مما يزيد من القدرة التنافسية للمجموعة ويؤدي الى زيادة الربح.