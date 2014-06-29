"فيتش" ترفع تصنيف مؤسسة الخليج للاستثمار الى A

أعلنت مؤسسة الخليج للاستثمار أمس أن وكالة التصنيف الائتماني فيتش قد قامت برفع تصنيفاتها على المدى الطويل بدرجتين إلى A- من تقييم BBB السابق، كما قامت فيتش أيضا برفع تصنيف المؤسسة القصير بدرجتين الى F1، وتم تأكيد تصنيف الجدوى (VR) على bb. وتحمل جميع التصنيفات نظرة مستقبلية مستقرة.

وقال إبراهيم علي القاضي، الرئيس التنفيذي للمؤسسة "إن الجهود التي بذلت في هذا الصدد من قبل الملاك ومجلس الإدارة والإدارة التنفيذية قد أتت ثمارها"، مضيفا أن لتلك الخطوة أثرا إيجابيا على الأداء العام للمؤسسة من حيث انخفاض كلفة الاقتراض كما أنه يعكس مدى ثقة مؤسسات التصنيف العالمية بمتانة الوضع المالي للمؤسسة معربا عن أمله في استمرار المؤسسة في تحقيق نمو مستدام في أدائها، وفقا لما نقلته صحيفة "الاتحاد".

تجدر الإشارة إلى أن مؤسسة الخليج للاستثمار قد أعلنت نتائج أعمالها العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2013 والتي أعلنت تحقيقها أرباحا صافية بلغت 165 مليون دولار أميركي بارتفاع 25% مقارنة 131 مليون دولار أميركي بنتائج عام 2012، ومن منظور القوة المالية بلغت نسبة كفاية رأس المال فئة (1) 36%، تتجاوز بشكل مريح المتطلبات الدولية والإقليمية في حين بلغ رافعتها المالية 1.1 مرة.

وعلاوة على ذلك، فإن مؤسسة الخليج للاستثمار تحتفظ بهيكل تمويلي ونظام إدارة عال لإدارة السيولة والالتزامات المالية.





