بولغاري تطلق ساعات "أوكتو" بإبداعات إيطالية مبتكرة

تكمُن قوة ساعات "أوكتو" OCTO الفاتنة في تعقيدها وتنبع طبيعتها من جذورها. نتاج الزواج بين الإبداع الإيطالي والدقة السويسريّة، تستعير هذه القوة أفضل ما في العالمَين لأخذ الطريق المتوسط بين الشغف والإتقان.

وأصبحت "أوكتو" OCTO دعامة بين مجموعات ساعات "بولغاري" Bvlgari، وهي دار تُعرف بدرايتها الجريئة في مجال المجوهرات الفاخرة. وتُعتبر هذه القطعة ساعة للدقة وابتكار هندسي يكرّم العبقرية الإيطالية والإبداعية بشكل حيّ.

توجّه الهندسة الإيطالية فنّ تصميم المساحات والهيكليات لجعل الحياة ممتعة، وهي تدمج بين الفعالية والجمال معاً. فقامت الهندسة والدقة بتوليد الكمال. تبقى ساعة "أوكتو" OCTO وفيّة لهذه التعاليم، وذلك من دون إهمال إحدى مكوّنات الإغراء: عامل المفاجأة.

ولا يُشبه شكلها اللافت أيّ شكل آخر في عالم صناعة الساعات الفاخرة، فهي مثمّنة الزوايا (ولذا اسم "أوكتو" OCTO) ومتوّجة بإطار مستدير.

وتُكمل "أوكتو" OCTO البحث القديم من أجل جمع الأشكال كمساعدة في البحث عن الكمال والتناغم: إنّها عملية مدروسة تمنحها طابعها الفريد. وتربطها بساطة تنسيق "أوكتو" OCTO بالقيَم الرئيسية والأساسية لقياس وعرض الوقت. فيأتي القرص منظّماً وسهل القراءة، ولا تظهر سوى الأرقام 6 و12 عليه وذلك كما جرت العادة مع ساعات "بولغاري" Bvlgari منذ أربعينات القرن الماضي.

واستكملت دار "بولغاري" Bulgari حالياً التحكم بكافة العمليات الابتكارية والتجميعية، وذلك بعد أن استقدمت تدريجياً كل المهارات التقليدية وحصدت إتقان كامل للتقنيات الحديثة وكامل قدراتها الإنتاجية. ويسمح ذلك للدار بصناعة ابتكاراتها الأكثر استثنائية بنفسها، من البداية حتى النهاية.