تهامة توقع مذكرة تفاهم مع الإذاعة والتلفزيون السعودي

وقعت هيئة الإذاعة والتلفزيون في السعودية مذكرة تفاهم مع شركة تهامة للإعلان والعلاقات العامة والتسويق خصصت من أجل تقديم الشركة لعدد من الخدمات الإعلامية والتسويقية الداعمة لتنمية الموارد المالية والأنشطة التسويقية والإعلامية.

ووقّع المذكرة كل من رئيس هيئة الإذاعة والتلفزيون عبدالرحمن الهزاع، والمدير العام العضو المنتدب للشركة داود الداود، بحضور رئيس مجلس إدارة الشركة بدر الداود، وعضو مجلس إدارتها ناصر الصرامي، والمدير التنفيذي لتهامة ياسر الغسلان.

وقال الهزاع في بيان صحافي إن هذه المذكرة تأتي امتداداً للخطط التطويرية التي تعمل الهيئة على تنفيذها، وإنها تهدف لتحقيق عدد من الأهداف الاستراتيجية والعملية تتمثل في تنمية الموارد المالية للهيئة ودعم قدراتها للتحول من سياسة البيع والتسويق والإعلان إلى سياسة تطوير الأعمال.

توسّع إعلامي

من جانبه قال رئيس مجلس إدارة شركة تهامة إن توقيع هذه المذكرة هو انعكاس واضح للدور الذي تقوم به الهيئة في إشراك القطاع الخاص في عملية التطوير الحكومي من منطلق التعاون الوثيق الذي يربط أقطاب العملية الإعلامية في مسعاه لتقديم الابتكار الدائم والتعاون المستمر في إنتاج محتوى إعلامي متميز يكون له تبعاته الإيجابية في سوق إعلامي تتزايد منصاته ومتطلبات جمهوره.

وأفاد بأن شركة تهامة بخبرتها الطويلة في مجال العمل الإعلامي والتسويقي لأكثر من 40 عاماً وبما لديها من كوادر مهنية ستعمل جنباً إلى جنب مع الهيئة على تحقيق الأهداف الطموحة والرؤى المستقبلية.

ووقعت الجهتان اتفاقاً فنياً للخدمات الإعلامية تقوم بموجبه شركة تهامة بتقديم عدد من الخدمات الإعلامية لهيئة الإذاعة والتلفزيون، وذلك في مجالات الرصد الإعلامي والنشر الصحافي بمنصاته المختلفة، إضافة الى نشر دليل أسبوعي لبرامج القنوات الإعلامية التابعة للهيئة.

خدمات إعلامية

وستقوم شركة تهامة بموجب الاتفاق بتنفيذ خدمات إعلامية وفق أعلى المواصفات الفنية في مجال الرصد الصحافي والإعلامي عبر المنصة التقنية التي تمتلكها الشركة (برنامج تهامة للرصد الإعلامي والملف الصحافي) والتي توفر بشكل دقيق واحترافي رصداً دقيقاً للإعلام العربي والإنجليزي لجميع وسائل الإعلام المقروء والمرئي ورقياً وتلفزيونياً وإلكترونياً، محلياً وإقليمياً.

كما ستقوم شركة تهامة بتأسيس مكتب إعلامي تابع للهيئة والقيام بجميع الأعمال التحريرية التي يتطلبها العمل الصحافي بما في ذلك الأعمال المتعلقة بالدليل الأسبوعي الخاص بالتعريف بالبرامج الإذاعية والتلفزيونية لكافة القنوات التلفزيونية والإذاعات التابعة للهيئة، والذي سينشر في عدد من الصحيفة المحلية المختارة بعناية.