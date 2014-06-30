شركة أجنبية تتفاوض مع مصر لاستيراد الغاز من إسرائيل

قالت مصادر حكومية مطلعة إن اتجاه شركة بريتش غاز البريطانية لتوقيع خطاب نوايا مع شركاء في حقل "لوثيان" الإسرائيلي العملاق للغاز الطبيعي، لاستيراد الغاز الطبيعي من إسرائيل لمحطة الغاز المسال التابعة للمجموعة في مصر، لا يتجاوز كونه ورقة ضغط على الحكومة المصرية لاستيراد الغاز من إسرائيل.

وأوضحت المصادر التي طلبت عدم ذكر اسمها أنه حتى الآن لم تبلغ وزارة البترول المصرية بشكل رسمي بأي تفاصيل حول خطاب النوايا الذي وقعته الشركة البريطانية مع المجموعة الإسرائيلية.

وكانت شركة بريتش غاز البريطانية قد أعلنت أن اتجاهها لاستيراد الغاز الطبيعي من إسرائيل لمحطة الغاز المسال التابعة للمجموعة في مصر، هو أحد الحلول العديدة التي تدرسها الشركة لتعويض نقص إمداد الغاز لمصنع إسالة الغاز بإدكو.

غير أن شركاء في حقل لوثيان الإسرائيلي العملاق للغاز الطبيعي أكدوا أنهم وقعوا خطاب نوايا غير ملزم مع مجموعة "بي. جي" البريطانية لتصدير غاز لمحطة الغاز الطبيعي المسال التابعة للمجموعة في مصر بإدكو، أمس الأحد.

وقالت بريتش جاز إن المباحثات لا تزال في بداياتها مع هؤلاء الشركاء، وأي اتفاق نهائي لا بد أن يخضع لموافقة الحكومة المصرية والسلطات المعنية.

وقال الشركاء بحقل الغاز الإسرائيلي إن المفاوضات الجارية تهدف للاتفاق على توريد "لوثيان" سبعة مليارات متر مكعب من الغاز سنويا لمدة 15 عاما عبر خط أنابيب بحري. وقالت مصادر إن قيمة الاتفاق قد تصل إلي نحو 30 مليار دولار.

وتتعرض وزارة البترول والثروة المعدنية بمصر لضغوط من شركة بريتش جاز، بعد توقيعها خطاب نوايا وإن كان غير ملزم مع مجموعة الشركات المطورة لحقل "لوثيان" الإسرائيلي للغاز في البحر المتوسط لتصديره لمحطة الغاز الطبيعي المسال التابعة للمجموعة في مصر بإدكو.

وتبلغ كميات الغاز التي يجرى ضخها يوميا لصالح محطة الإسالة في ادكو نحو 100 مليون قدم مكعب غاز يوميا من بين 650 مليون قدم منصوص عليها في الاتفاق الموقع بين مصر والشركة البريطانية في عام 2000، بسبب الحصول على أغلب كميات الغاز المخصصة للمحطة، وتخصيصها للاستهلاك المحلي.

وتعاني مصر من نقص في كميات الغاز الموجهة للسوق المحلي مع تنامي الطلب وتراجع إنتاج الغاز الطبيعي إلى 4.8 مليار قدم مكعبة مقابل 6 مليارات قدم بنهاية 2012.

