جنرال موتورز تستدعي 8.23 مليون سيارة بسبب عيوب تقنية

زادت جنرال موتورز يوم أمس الاثنين قائمة الطرز القديمة التي تستدعيها لإصلاح مشكلة خطيرة في مفتاح التشغيل، بإضافة 8.23 مليون سيارة سيدان صغيرة ومتوسطة ربطتها بسبعة حوادث تصادم وثلاث وفيات.

واستدعت جنرال موتورز 29 مليون سيارة هذا العام أكثر من نصفها بسبب عيوب في مفتاح التشغيل.

وفي وقت سابق يوم الاثنين أعلنت الشركة تفاصيل عن صندوق تعويضات لدفع مليون دولار على الأقل لضحايا الحوادث الناجمة عن المفاتيح المعيبة في طرز قديمة منها شيفروليه كوبالت وساترن آيون.

وقالت جنرال موتورز يوم أمس الاثنين إنها ستزيد قيمة المصاريف الاستثنائية للربع الثاني من العام بمقدار 500 مليون دولار، لتغطية تكاليف عمليات الاستدعاء. وحتى الآن من المتوقع أن يبلغ الإجمالي 2.5 مليار دولار هذا العام.