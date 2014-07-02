وحدة لأرامكو السعودية ترفع حصتها لـ63.4% في اس-أويل

قالت أرامكو فيما وراء البحار السعودية اليوم الأربعاء إنها اتفقت من حيث المبدأ على شراء كامل حصة مجموعة هانجين البالغة 28.4 بالمئة في اس-أويل الكورية الجنوبية مقابل نحو 1.95 مليار دولار.



وبهذا ترتفع حصة وحدة أرامكو السعودية إلى 63.4 بالمئة في اس-أويل من 34.99 بالمئة حسبما ذكرت في بيان.



كانت شركة الخطوط الجوية الكورية قالت في وقت سابق يوم الاربعاء إن وحدتها هانجين إنرجي ستبيع حصتها في اس-أويل مقابل 1.98 تريليون وون كوري (1.96 مليار دولار) لتحسين الوضع المالي للشركة الأم.



وقال خالد الفالح الرئيس التنفيذي لأرامكو في بيان إن الصفقة تسلط الضوء على ثقة الشركة في الاقتصاد الكوري وعلى استراتيجيتها لتعزيز حضورها في الأسواق الآسيوية الآخذة بالنمو وعلى التزام أرامكو فيما وراء البحار إزاء نمو اس-أويل.



وبحسب مراجعة عام 2013 لأرامكو تملك الشركة ووحداتها بشكل كامل أو جزئي مصافي تكرير في أنحاء العالم تبلغ طاقتها 4.9 مليون برميل يوميا حصتها منها 2.6 مليون برميل يوميا مما يجعلها سادس أكبر شركة تكرير في العالم.



وتقول أرامكو إن استثماراتها في قطاع المصب ستتجاوز 100 مليار دولار على مدى العشر سنوات المقبلة في ظل التوقعات لنمو الطلب العالمي بمقدار الربع في غضون 25 عاما.



وتتزامن الصفقة مع محاولة الخطوط الكورية سداد ديونها ودعم شركتها الشقيقة التي تتكبد خسائر هانجين للشحن البحري.



وزادت ديون الناقلة الوطنية العام الماضي بعد الاستثمار في طائرات موفرة في استهلاك الوقود في حين عانت أكبر شركة كورية جنوبية لخطوط الشحن البحري من تراجع هوامش الأرباح في ظل تباطؤ السوق إلى جانب خسارة كبيرة بسبب سعر الصرف.



كانت مجموعة هانجين الشركة الأم للخطوط الجوية الكورية باعت بعض أصول هانجين للشحن البحري مقابل 1.6 تريليون وون في النصف الأول من العام الحالي.