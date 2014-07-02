6 مجموعات مهتمة بالاستحواذ على "أمريكانا"

نقلت نشرة بلومبيرغ عن مصادر مطلعة قولها إن شركتي "كيه كيه آر" و"تي بي جي كابيتال"، المتخصصتين في الملكية الخاصة، ضمن مجموعات تبحث الاستحواذ على حصة مؤثرة في الشركة الكويتية للأغذية "أمريكانا" الرائدة إقليمياً في قطاعها.

وأضافت المصادر - التي رفضت الإفصاح عن اسمها، بسبب سرية المفاوضات - أن الشركات المهتمة ضمن 6 مجموعات - على الأقل - تبحث موضوع شراء شركة أمريكانا من عائلة الخرافي، التي تعد المساهم الأكبر فيها، وفق ما نقلته صحيفة "القبس" الكويتية.

ومن المهتمين الآخرين بعملية الاستحواذ التي قد تقيّم بحوالي 5 مليارات دولار، شركة "سي في سي كابيتال بارتنرز ليمتد"، و"أدفينت إنترناشيونال كوربوريشن"، وفق مصدرين مقربين، إلا أن مصادر عليا في "أمريكانا" نفت علمها بمثل هذه العروض، وقالت: لم نتسلم شيئاً من هذا القبيل.

من جهتها.. تسعى شركات الملكية الخاصة هذه إلى تعزيز عمليات الاستحواذ في الخليج، حيث تشهد الاقتصادات تحسناً، وتسعى الشركات من جانبها للبحث عن السيولة بهدف التوسع.

وارتفعت أسهم شركة أمريكانا بنسبة تزيد على 10%، هذا العام في الكويت، لتبلغ قيمتها حوالي 4 مليارات دولار.