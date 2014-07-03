"جي.دي.اف سويز" الفرنسية توقع عقدا للكهرباء بأبوظبي

قالت جي.دي.اف سويز الفرنسية للمرافق إنها وقعت عقدا للمياه والكهرباء مدته 25 عاما مع هيئة مياه وكهرباء أبوظبي في إطار مساعيها للاستفادة من نمو الطلب في المنطقة.

وأضافت الشركة أن مشروع مرفأ سيقام بتكلفة 1.5 مليار دولار وسيتضمن الاستحواذ على منشآت للمياه والكهرباء وتطوير وتصميم مرافق جديدة فضلا عن الأعمال الهندسية والإنشاءات وتشغيل المحطة.

وقال جيرار ماستراليه الرئيس التنفيذي للشركة في بيان "سيتيح هذا المشروع الجديد لنا المضي قدما في استراتيجيتنا للنمو بالمنطقة وتلبية الطلب المتزايد على الكهرباء والماء في الإمارات العربية المتحدة".

وتدير جي.دي.اف سويز خمس محطات للكهرباء والمياه في الإمارات. وقالت الشركة إنه فور استكمال مشروع مرفأ سيكون بوسعه إنتاج 10.4 جيجاوات من الكهرباء و2.77 مليون متر مكعب يوميا من المياه.