"توتال" تطالب بدور أكبر لليورو في مدفوعات النفط

قال كريستوف دو مارجيري، الرئيس التنفيذي لمجموعة توتال النفطية إنه ينبغي أن يكون لليورو دور أكبر في التجارة العالمية، ولكنه أقر بعدم إمكانية الاستغناء عن الدولار الأميركي.

وجاء تصريح مارجيري يوم السبت خلال رد على أسئلة بشأن دعوات وجهها مسؤولون فرنسيون للبحث على مستوى الاتحاد الأوروبي عن سبل لتعزيز استخدام اليورو في الأنشطة التجارية العالمية في أعقاب فرض الولايات المتحدة غرامة ضخمة على بنك بي.أن.بي باريبا.

وأضاف "الاستغناء عن الدولار ليس واقعياً ولكن من المفيد التوسع في استخدام اليورو. ليس هناك ما يبرر سداد قيمة النفط بالدولار.