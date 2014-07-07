نمو أرباح جرير السعودية الفصلية لـ135 مليون ريال

حققت شركة جرير للتسويق أرباحاً بلغت 135 مليون ريال خلال الربع الثاني من العام بنسبة نمو 7%، مقارنة مع نفس الفترة من العام السابق.

وتراجعت أرباح جرير في الربع الثاني بنسبة 33%، عند مقارنتها بالربع السابق من هذا العام، بسبب انخفاض مبيعات معظم الأقسام وخاصة قسم الأدوات المدرسية حيث تزامن وقوع موسم العودة إلى المدارس للفصل الثاني خلال فترة الربع الأول من العام.

وقد حققت الشركة أرباحاً بلغت 387 مليون ريال خلال النصف الأول بنسبة نمو نحو 10%، من العام مقارنة بنفس الفترة من العام السابق.

وتراجعت أرباح الشركة المحققة عن متوسط التوقعات البالغ 147 مليون ريال.