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"الحبتور" ستنفق 1.71 مليار دولار لشراء فنادق بلندن

المصدر: العربية.نت
مجموعة الحبتور
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أفادت صحيفة صنداي تايمز البريطانية أن مجموعة الحبتور الإماراتية تخطط لإنفاق أكثر من مليار جنيه إسترليني، أو ما يزيد عن 1.71 مليار دولار، لشراء سلسلة فنادق فاخرة في لندن، وذلك ضمن تحالف مع مجموعة من المستثمرين من الشرق الأوسط.

وتأتي هذه الخطوة ضمن مساعي المجموعة لتوسعة أعمالها في أوروبا.

ولم تفصح الصحيفة عن العقارات التي تنوي المجموعة الاستحواذ عليها إلا أنها قد تتضمن فنادق Grosvenor House وBerkeley وClaridges الفاخرة التي تقع في قلب العاصمة لندن.

وستقوم شركة PCP Capital Partners بدور الوسيط الاستشاري لصفقات الشراء.

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