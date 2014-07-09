ارتفاع مبيعات بنتلي 23% بدعم الصين والشرق الأوسط

أعلنت شركة بنتلي البريطانية للسيارات اليوم الأربعاء عن ارتفاع مبيعاتها خلال النصف الأول من العام الجاري بفضل رواج الطلب على السيارات الفارهة في الشرق الأوسط والصين.

وذكرت الشركة المملوكة لمجموعة فولكس فاجن الألمانية أن مبيعاتها وصلت في الفترة بين مطلع يناير حتى نهاية يونيو الماضيين إلى 5254 سيارة بارتفاع بنسبة 23% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.

وأوضحت الشركة أن المبيعات حققت في الشرق الأوسط خلال تلك الفترة ارتفاعا بنسبة 27% وفي الصين بنسبة 61% ولا تزال أغلب مبيعات بنتلي من السيارات الفارهة تباع في الولايات المتحدة. وتوقعت الشركة أن تتمكن في العام الجاري من تجاوز أفضل نتائجها التي تحققت في العام الماضي.

