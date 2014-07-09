شركة "آبل" تخسر دعوى قضائية في الصين

خسرت شركة آبل دعوى أخرى، في الصين هذه المرة، تخص براءة الاختراع التي يقال إنها انتهكتها في مساعدها الشخصي Siri الذي يعمل في أجهزة الـiPhone والـiPad، حيث قامت شركة Zhi Zhen Network Technology، الصينية برفع هذه الدعوى ضد آبل منذ أكثر من عام.

وأكدت الشركة الصينية أنها كانت قد استعملت تقنية تمييز الصوت هذه في روبوت تم تطويره في العام 2006، بينما أطلقت آبل هذه التقنية رسمياً مع الآيفون s4 عام 2011.

وتنوي آبل أن تستأنف الحكم في محكمة الشعب العليا في بيجين.

وكانت آبل قد اضطرت لدفع مبلغ 60 مليون دولار لتسوية نزاع مع شركة صينية أخرى فيما يخص العلامة التجارية للـ IPad عام 2012. إلا أن هذه الخسائر التي تتكبدها شركة آبل في الصين قد تبدو هينة، مقابل السوق الصيني الواعد والذي باعت فيه آبل نحو 12 مليون هاتف IPhone خلال الربع الأول من هذا العام بزيادة بنسبة 25%، عن نفس الفترة من العام الماضي.