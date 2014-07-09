متاجر التجزئة البريطانية تسجل أكبر هبوط في الأسعار

أظهر مسح نشر اليوم الأربعاء أن متاجر التجزئة البريطانية سجلت في شهر يونيو أكبر هبوط سنوي في الأسعار منذ عام 2006 على الإقل مع تراجع أسعار الأثاث والأجهزة الكهربائية والملابس.

وقال اتحاد شركات التجزئة البريطانية إن الأسعار في المتاجر انخفضت 1.8 بالمئة الشهر الماضي مقارنة مع مستوياتها قبل عام. وهذا هو أكبر هبوط سنوي منذ ان بدأ اجراء المسح في ديسمبر كانون الاول 2006 .

وسجلت أسعار السلع الغذائية زيادة بلغت 0.6 بالمئة -وهي اصغر زيادة مسجلة منذ 2006 - في حين هبطت اسعار السلع غير الغذائية بنسبة 3.4 بالمئة وهو هبوط قياسي اخر.

وقالت هيلين ديكنسون مدير عام اتحاد شركات التجزئة "المنافسة العنيفة بين متاجر البقالة دفعت تضخم اسعار الغذاء الي مستويات قياسية منخفضة ومع اعلان بعض المتاجر خططا لإبقاء الاسعار منخفضة فإن من المنتظر ان يستفيد المستهلكون لبعض الوقت."

وبدأت شركات مجمعات الاسوق البريطانية تخفيضات واسعة في الأسعار في مواجهة تخفيضات في الأسعار من منافسيها الالمان. وعلى الرغم من تخفيضات الاسعار اعلنت شركة تيسكو أكبر هبوط في المبيعات الفصلية في 40 عاما.

وهبط معدل التضخم الرسمي لأسعار المستهلكين -الذي يشمل نطاقا أوسع من مؤشر اتحاد شركات التجزئة- في شهر مايو الى 1.5 بالمئة وهو أدنى مستوى له في اربعة أعوام ونصف.

ويتوقع بنك إنجلترا المركزي أن يقترب التضخم من 2 بالمئة خلال العامين الى الأعوام الثلاثة القادمة.