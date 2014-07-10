تأسيس مجموعة الاتحاد للطيران كشركة مساهمة إماراتية

أصدر الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات بصفته حاكما لإمارة أبوظبي قانونا بتأسيس شركة مجموعة الاتحاد للطيران "شركة مساهمة عامة".

ونص القانون على أن يكون للشركة الشخصية الاعتبارية المستقلة والأهلية القانونية الكاملة لممارسة نشاطها وتحقيق أغراضها وتكون مملوكة لحكومة أبوظبي.

وبحسب وكالة الأنباء الإماراتية فإن القانون نص على أن غرض الشركة تملك وتطوير وبناء وتمويل واستثمار وتشغيل وإدارة وصيانة وإعادة تأهيل والتنازل عن والاستحواذ على وتوسعة ورهن واستئجار وتأجير لأي من مشاريع وأعمال النقل الجوي.

وبإمكان الشركة الاستثمار في جميع المشروعات والاستثمارات التجارية والصناعية والعقارية ومشاريع الطيران والنقل الجوي وتطوير وتملك وتسجيل وترخيص الحقوق المتعلقة بالملكية الفكرية والعلامات والأسماء التجارية وبراءات الاختراع وجميع الحقوق والتصاميم وذلك في نطاق غرض الشركة.