IBM تخصص 3 مليارات دولار لعمليات البحث والتطوير

أعلنت شركة IBM عن تخصيص 3 مليارات دولار لإنفاقها على عمليات البحث والتطوير على مدى الخمس سنوات القادمة.

وأوضحت الشركة أن استثماراتها ستصب في مجالين، الأول للعمل على تصغير دوائر رقائق السيليكون التقليدية المستخدمة في أجهزتها، والثاني لإيجاد بدائل للمواد والتقنيات المستخدمة حالياً في الحواسيب والعمل على زيادة سرعتها باستخدام أقل طاقة كهربائية ممكنة، بهدف ملاقات أنماط الأعمال الجديدة المتعلقة بالـBIG DATA، أي تحليل ومعالجة كمية ضخمة من المعلومات بأقل وقت ممكن.

وكانت الشركة قد أنفقت 6.200 مليار دولار على عمليات البحث والتطوير العام الماضي.