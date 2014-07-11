أميركا تجمد أصول شركة عربية متورطة بدعم "حزب الله"

أعلنت وزارة الخزانة الأميركية أنها وضعت على اللائحة السوداء مجموعة من الشركات المتهمة بتقديم دعم مادي ولوجستي إلى حزب الله اللبناني.

وفرضت الخزانة الأميركية عقوبات على شركة ستارز غروب في لبنان ولها فروع بالشرق الأوسط. والمديران التنفيذيان فيها هما كامل وعصام محمد أمهز، ومديران هما أيمن إبراهيم وعلي زعيتر، إضافة إلى شخص يدعى حنا إلياس خليفة وصفته بأنه رجل أعمال لبناني يعمل لحساب حزب الله.

واتهم بيان الخزانة الشركة بدعم حزب الله لاستخدام تقنيات ليستخدم طائرات من دون طيار في مهمات عسكرية في سوريا لدعم نظام الاسد، وللقيام بعمليات مراقبة في إسرائيل.

وفرضت الوزارة الأميركية عقوبات على فروع ستارز غروب في الصين والإمارات العربية المتحدة.

وبموجب هذه العقوبات، فإن أي أصول أميركية لمجموعة "ستارز غروب" ستجمد. كما سيُحظر إجراء أي تعامل معها.

وأشارت الوزارة إلى الدعم الذي يقدمه حزب الله للقوات الموالية لنظام بشار الأسد، بمواجهة المعارضة.

وشدد وكيل وزارة الخزانة لشؤون الإرهاب والاستخباراتية المالية، ديفيد كوهين:

على ضرورة "تكاتف دول العالم معا للتصدي لهذا التنظيم الخطير وقطع موارد دخله ودعمه".