3 شركات صناعية تدخل مدينة الملك عبدالله الاقتصادية

وقعت ثلاث شركات صناعية عقوداً مع مدينة الملك عبدالله الاقتصادية للاستثمار بإقامة منشآت صناعية لها في الوادي الصناعي بالمدينة.

وذكرت مدينة الملك عبدالله الاقتصادية أنها استقطبت أكثر من 70 شركة وطنية وعالمية تم التعاقد معها، وهناك عدد من الشركات التي تستثمر في الوادي الصناعي بدأت فعلياً إنشاء مصانعها.

وبدأت بعض المصانع في الإنتاج مثل مارس عملاق صناعة الشوكولاتة وتوتال الفرنسية للزيوت وجرايف المتخصصة بصناعة التغليف والحاويات البلاستيكية وبترا لأنظمة التكييف، وبعضها بدأ بالتصدير إلى خارج المملكة.

وستقوم شركة "بينت أنوفييشن فاكتوري"، وهي مشروع مشترك سعودي ألماني لإنتاج دهانات متطورة، ببناء مصنعها في المرحلة الأولى بالوادي الصناعي، وفقاً لما نقلته جريدة الرياض عن بيان للمدينة.

أما الشركة الثانية فهي "نيم العربية للإنشاءات الخشبية" التي ستقوم بتشييد منشأة لإنتاج الديكور والأعمال الخشبية.

وأخيراً شركة "جدة للألمنيوم" المتخصصة في أعمال الألمنيوم، التي تم الاتفاق على بناء مصنع لإنتاج النوافذ والأبواب، والزجاج للأبراج والمجمعات السكنية والمباني التجارية ومراكز التسوق.

ومن المقرر أن تبدأ الشركات الثلاث إنشاء مشاريعها الصناعية في وقتٍ لاحقٍ من العام الحالي.