"القلعة" المصرية ترفع حصتها في "تنمية" إلى 70%

أعلنت شركة القلعة توجهها نحو زيادة حصتها من 51% إلى 70% عبر الاكتتاب في زيادة رأس المال بالكامل مع الاستحواذ على حصة إضافية في شركة "تنمية" المتخصصة في تمويل المشروعات الصغيرة والمشروعات متناهية الصغر.

وكشفت شركة القلعة الرائدة في استثمارات الصناعة والبنية التحتية بمصر وإفريقيا – أنها قامت بالاكتتاب في كامل أسهم زيادة رأسمال شركة "تنمية" البالغ قيمتها 15 مليون جنيه؛ تمهيداً لإتمام الزيادة خلال شهر يوليو الجاري بعد أن حصلت على موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية.

وقد أقبلت شركة القلعة منفردة على توفير الغطاء التمويلي لشركة "تنمية" في ظل الصعوبات الاقتصادية خلال 2011، علماً أن رأس المال المدفوع للشركة سيبلغ 50 مليون جنيه عقب إتمام الزيادة. ويأتي ذلك بالتوازي مع الإتمام الوشيك لصفقة منفصلة تستحوذ بمقتضاها شركة القلعة على حصة 4.3% من أحد المساهمين الحاليين في شركة "تنمية"، وهي إحدى شركات "فاينانس أنليميتد" التابعة للقلعة في قطاع الخدمات التمويلية. وستبلغ بذلك حصة القلعة في شركة "تنمية" 70.03% بعد إتمام زيادة رأس المال وعملية الاستحواذ المذكورة مقابل 51% حالياً.