ابحث عن اسمك.. "سابك" لديها أسهم منسية من 30 سنة

عرضت شركة "سابك" السعودية قائمة بأسماء مستحقي أرباحها للأعوام من 1986، وحتى 1994 وكذلك من 2005، وحتى اليوم.

وقالت الشركة في بيان نشر على موقعها على شبكة الإنترنت إن الأرباح النقدية تستلم نقداً عن طريق أحد فروع البنك الأهلي التجاري، فيما تستلم الأرباح للأعوام من 1995، وحتى 2004 نقداً عن طريق أحد فروع مصرف الراجحي.

وأضافت شركة سابك "نظراً لاستبدال نظام الشهادات بنظام المحافظ الاستثمارية فإن الشركة تهيب بمساهميها الكرام سرعة مراجعة مركز إيداع الأوراق المالية لدى تداول – طريق الملك فهد – أبراج التعاونية وذلك لإيداع الشهادات في محافظهم الاستثمارية مصطحبين معهم أصل شهادات الأسهم ورقم المحفظة الاستثمارية وبطاقة الهوية الوطنية".

يشار إلى أن هذه القائمة تتجدد سنويا لتذكير المستحقين بأرباحهم، حيث تواجه الشركة صعوبة في البحث عن الأسماء بسبب عدم إيداع المستحقين لشهادات الأسهم في البنوك.

وأرفقت "سابك" بياناً رتبته بشكل أبجدي يضم كافة مستحقي أرباحها على (موقعها الإلكتروني الذي يمكن زيارته بالضغط هنا).

