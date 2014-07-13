"معادن" توقع اتفاقية استحواذ بـ210 ملايين دولار

كشفت شركة التعدين العربية السعودية "معادن" عن اتفاق شراكة مع الشركة الكندية باريك للذهب كوربوريشن "باريك"؛ لتأسيس شركة ذات مسؤولية محدودة تقوم بالاستحواذ على مشروع النحاس في جبل صايد وتطويره وتشغيله.

ويقع جبل صايد على بعد 120 كم جنوب شرقي المدينة المنورة.

وستملك كل من "معادن" و"باريك" نسبة 50% في الشركة الجديدة، حيث تستثمر معادن حوالي 210 ملايين دولار أميركي للاستحواذ على 50%، من حقوق المشروع وأصوله ومنشآته القائمة، وذلك من دون أي ديون أو التزامات خارجية، علما أن تمويل الشراء سيتم ذاتياً من النقد والتسهيلات المتاحة للشركة.

ومن المتوقع أن تكتمل إجراءات الصفقة في الربع الرابع من العام الجاري؛ بعد استكمال اتفاقية الشراكة النهائية، وموافقة الجهات الرسمية، علماً أن الشركة قد حصلت على موافقة وزارة البترول والثروة المعدنية من حيث المبدأ على الصفقة وعلى تحويل رخصة التعدين والكشف الخاصة بالمنجم إلى الشركة الجديدة.

وتقدر احتياطات المنجم بـ650 ألف طن، وستصل طاقته الإنتاجية من 45 إلى 60 ألف طن في السنة، ومن المتوقع أن يبدأ الإنتاج في الربع الرابع من العام المقبل، حيث سبق أن استكمل المشروع الأعمال الهندسية والإنشائية وتركيب المعدات والتجهيزات الأساسية.

وبحسب الدراسات المتوفرة لاحتياطات النحاس في منجم جبل صايد، فإن العمر الافتراضي الأولي للمنجم يصل إلى 15 عاماً تقريبا، ويمكن زيادتها من خلال عزم الشركة الجديدة التوسع في أعمال الاستكشاف ضمن رخص الاستكشاف والتعدين التابعة لها.