ارتفاع أرباح "الدريس البترولية" إلى 65 مليون ريال

سجلت شركة الدريس للخدمات البترولية والنقليات ارتفاعا في صافي أرباح النصف الأول من العام الحالي بنسبة 29.22% لتصل إلى 65.9 مليون ريال مقارنة بـ51 مليون ريال للفترة المماثلة من العام السابق.

وأوضحت الشركة في بيان لها، اليوم، على موقع "تداول" عن تسجيل صافي ربح للربع الثاني بلغت 35.4 مليون ريال بارتفاع بنسبة 29.2% مقارنة بالربع المماثل من العام السابق, وبارتفاع بنسبة 16% عن الربع السابق, لتبلغ بذلك ربحية السهم خلال النصف الأول 1.65 ريال مقارنة بـ1,27 ريال للفترة المماثلة من العام السابق.

وأرجعت الشركة سبب الارتفاعات خلال الفترة الحالية مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق, وكذلك خلال الربع الحالي إلى زيادة المبيعات في قطاع ناقل وقطاع بترول.