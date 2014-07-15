انتقادات قطرية حادة لشركتي "إيرباص" و"بوينغ"

عبر الرئيس التنفيذي للقطرية للطيران، أكبر الباكر، لصحيفة Wall Street Journal ضمن فعاليات معرض فارن بورو الدولي للعروض الجوية، عن استيائه الشديد من تأخر استلام طائرات إيرباص A380 وبوينغ 787 منتقدا تراجع مستويات الجودة لدى الشركتين.

وأكد الباكر عدم تقدمه بأي طلبيات شراء جديدة على هامش مشاركته بمعرض "فارنباره" للطيران في إنجلترا.

وكان من المفترض أن تتسلم القطرية للطيران، طائراتها من طراز A380 قبل حزيران الماضي, إلا أن إيرباص أكدت أن التأخير يعود إلى المواصفات الخاصة التي تطلبها "القطرية" والتي تتطلب وقتا إضافيا.

وضمن معرض "فارنباره" للطيران قالت رولز رويس هولدنجز إن الخطوط الكويتية تعاقدت على محركات من نوع ترنت 700 لاستخدامها في خمس طائرات جديدة من نوع ايه330 ستستأجرها من ايرباص، بحسب وكالة رويترز للأنباء.

وطلبت الشركة الحصول على دعم طويل الأجل للمحركات من رولز رويس.

وفي سياق متصل قال ديفيد جويس الرئيس التنفيذي لجنرال إلكتريك أفييشن إن الشركة تتوقع بلوغ هدفها للفوز بطلبيات والتزامات قيمتها 30 مليار دولار في معرض فارنبورو الجوي بنهاية اليوم الثلاثاء.

وأضاف أن الشركة تأمل في وضع اللمسات الأخيرة على صفقة محركات لطائرات من نوع بوينج 777اكس مع الخطوط الجوية القطرية قريبا.

