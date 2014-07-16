توتال: تعافي هوامش التكرير في أوروبا من أقل مستوى

قالت شركة توتال الفرنسية، أكبر شركة تكرير نفط في أوروبا، إن هوامش التكرير في المنطقة ارتفعت لأعلى مستوى في عام في الربع الثاني من عام 2014.

وارتفع الهامش قليلا من أقل مستوى في أربعة أعوام في الربع السابق.

وأظهر جدول على موقع الشركة أن مؤشرها لهامش التكرير ارتفع إلى 10.9 دولار للطن في الربع الثاني من 6.6 دولار في الربع السابق.

وهذا أعلى مستوى منذ الربع الثاني من عام 2013، ولكن يظل أقل من نصف المستويات المسجلة في النصف الأول من العام الماضي، حسب البيانات التي ترصدها توتال.

وتأثر الطلب على النفط جراء التباطؤ الاقتصادي خلال السنوات القليلة الماضية، ما قلص هوامش الربح.