مجلس إدارة جديد لشركة ريثيون عذيب للأنظمة بالسعودية

أعلنت شركتا "ريثييون" و"بان نسما" عن أسماء أعضاء مجلس إدارة شركتهما في السعودية "شركة ريثيون عذيب للأنظمة المحدودة RASL ".

وقد أتت هذه الشركة كثمرة للتعاون المشترك بين الشركتين على مدى عشرين عاما ولتعكس استمرار الشركتين في دعم وتوسيع القاعدة الصناعية ، والتقنية، والتعليمية في المملكة. وتمتلك ريثيون 51% من "شركة ريثيون عذيب للأنظمة المحدودة" في حين تمتلك بان نسما 49% منها.

ويتشكل أعضاء مجلس إدارة شركة "ريثيون عذيب للأنظمة المحدودة " RASL من كل كيمبرلي كيري ولويس لاروش وروبرت شانكس وتيد مالسبا، وعماد العبدالقادر.

وقال الأمير عبد العزيز بن أحمد بن عبد العزيز آل سعود، رئيس مجلس إدارة شركة "بان نسما" و "مجموعة عذيب" إن الشراكة مع شركة مثل "ريثيون " تسمح لنا تقديم أفضل التقنيات ، والكوادر المؤهلة للمشاريع في المملكة مؤكدا ان العلاقة التي تتسم بالتعاون الحقيقي مع "ريثيون" توفر فرصاً لتطوير الكفاءات السعودية.

من جانبه قال توم كينيدي، الرئيس التنفيذي لشركة ريثيون: "إن لشركتي ريثيون وبان نسما شراكة ناجحة لسنوات عديدة، ونحن نتطلع إلى العمل معا لتنفيذ مشاريع ذات تقنية متقدمة في السعودية".

وأضاف أنه: "حتى الآن، قامت ريثيون وبان نسما بالتعاون في تنفيذ عدد من المشاريع بما في ذلك برنامج لتقنيات السلامة والاتصالات في عدد من المؤسسات ذات الطابع الخدمي العام.

يذكر أن مبيعات شركة ريثيون والتي يبلغ عدد موظفيها 63 ألف موظف حول العالم بلغت نحو 24 مليار دولار في عدد كبير من الدول.