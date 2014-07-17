السعودية للكهرباء توقع 4 عقود بقيمة 4.3 مليار ريال

أعلنت شركة الكهرباء السعودية عن توقيع 4 عقود لتنفيذ مشروعات بقيمة 4361 مليون ريال، في القصيم وحائل والجبيل والمدينة المنورة، وأوضح الدكتور صالح بن حسين العواجي، رئيس مجلس إدارة الشركة السعودية للكهرباء بأن العقدين الأول والثاني يتضمنان إضافة نظام الدورة المركبة لوحدات التوسعة الثانية والثالثة بمحطة التوليد المركزية في القصيم البالغ عددها 12 وحدة توليد غازية وإضافة أربع وحدات بالتوسعة الثالثة في محطة حائل الثانية.

وأشار العواجي إلى أن تحويل بعض وحدات هاتين المحطتين لنظام الدورة المركبة يأتي ضمن خطة الشركة لتحسين الأداء وتحويل محطات التوليد من الدورة البسيطة إلى الدورة المركبة مما سيسهم في تعزيز كفاءة التوليد وخفض حرق الوقود وتقليل انبعاثات الكربون للحفاظ على البيئة.

وبين العواجي أنه تم كذلك توقيع عقدين آخرين لإنشاء محطات تحويل كهرباء في كل من المدينة المنورة والجبيل.

وأكد رئيس مجلس إدارة الشركة السعودية للكهرباء أن هذه المشاريع ستسهم في زيادة قدرات الشركة، وتعزيز ورفع موثوقية الشبكة الكهربائية، مضيفاً أن الشركة تنفذ حالياً العديد من المشروعات الضخمة، ما بين محطات توليد، وخطوط نقل، وشبكات توزيع للكهرباء تتجاوز تكاليفها 150 مليار ريال، سوف تساهم في توفير خدمات الكهرباء بجودة عالية، وموثوقية تتوافق مع أفضل معايير تقديم خدمة الكهرباء، وأشار إلى أن الدعم الكبير الذي تقدمه حكومتنا الرشيدة للشركة مكنها من مواصلة تنفيذ خططها وبرامجها المعتمدة.