زين السعودية تقلص خسائرها والأرقام تخيب التوقعات

تقلصت خسائر شركة الاتصالات المتنقلة السعودية "زين" خلال الربع الثاني من العام بنحو 11%، مقارنة مع الفترة نفسها قبل عام لتتكبد 329 مليون ريال، إلا أن الخسائر تفاقمت مقارنة مع الربع الماضي.

وفاقت الخسائر متوسط التوقعات البالغ 288 مليون ريال.

كما انخفضت الخسائر خلال النصف الأول بنسبة 16%، مقارنة مع مستواها قبل عام لتبلغ 647 مليون ريال.

وأرجعت الشركة تراجع خسائرها إلى تقليص التكاليف التشغيلية وكسب عدة قضايا قانونية مرفوعة ضد الشركة، بجانب تعديل العمر الافتراضي لبعض الممتلكات والمعدات، الأمر الذي أدى إلى تخفيض تكلفة الاستهلاك.