طيران الإمارات قد تشتري 80 طائرة ايه 380

نقلت صحيفة فايننشال تايمز عن تيم كلارك الرئيس التنفيذي لطيران الإمارات قوله إن الشركة قد تشتري ما بين 60 و80 طائرة إضافية من نوع ايرباص ايه 380 بشرط تزويد الطائرة العملاقة بمحركات جديدة موفرة في استهلاك الوقود بحلول عام 2020، وهو العام الذي ستنتقل فيه طيران الإمارات إلى مطار آل مكتوم الجديد.

وتعتبر طيران الإمارات هي أكبر مشغّل ومشتر للطائرة ذات الأربعة محركات حيث طلبت 140 طائرة منها حتى نوفمبر/تشرين الثاني.

أما الخطوط الجوية القطرية فقد أكدت على طلبية شراء خمسين طائرة بوينج من طراز 777 إكس، والتي أعلنتها خلال معرض دبي الجوي الماضي، لكنها أضافت خيار شراء 50 طائرة جديدة، ما يرفع قيمة الصفقة إلى نحو 38 مليار دولار.