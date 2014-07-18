مايكروسوفت تسرّح 18 ألف موظف معظمهم من نوكيا

شرعت شركة مايكروسوفت بأكبر عملية تسريح جماعي في تاريخها عبر إلغاء 18 ألف وظيفة خلال فترة عام، أي ما نسبته 14 في المئة من إجمالي عدد موظفيها.

وقال المدير التنفيذي لمايكروسوفت ساتيا ناديلا في رسالة إلى الموظفين إن هذه التدابير "الصعبة لكن الضرورية" تمثل جزءا من خطة لإدارة استراتيجية جديدة لعملاق المعلوماتية الأميركي.

وبحسب بيان لشركة مايكروسوفت فان إعادة الهيكلة مرتبطة بعملية الاندماج مع شركة نوكيا للهواتف المحمولة التي اشترتها مايكروسوفت أخيراً حيت سيتم إلغاء 12500 وظيفة من هذا القطاع.

وسيكون الأثر المالي لتسريح الموظفين عبر كلفة تقدر قبل حسم الضرائب بقيمة تتراوح بين 1.1 مليار و1.6 مليار دولار ستوزع على الفصول الأربعة المقبلة من السنة المالية للشركة.

واعتبرت مايكروسوفت هذه العملية "ترمي إلى تبسيط عملياتها وإيجاد انسجام بين أجهزة وخدمات نوكيا التي اشترتها الشركة مؤخرا والاستراتيجية العامة للشركة".

