إطلاق شركتين للاتصالات المتنقلة الافتراضية بالسعودية

أعلنت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات السعودية أن شركتي اتصالات متنقلتين جديدتين ستنطلقان خلال أقل من 9 أشهر في السوق السعودي، وهما شركة اتحاد الجوراء (ليبارا) و(فيرجن السعودية).

وقالت الهيئة "إن هاتين الشركتين هما المشغلان الافتراضيان اللذان فازا بترخيص تقديم خدمات الاتصالات المتنقلة الافتراضية (mno)، ليصبح عدد مقدمي خدمات الاتصالات المتنقلة في المملكة 5 مشغلين، بعد أن كان 3 مشغلين فقط هم: (الاتصالات السعودية، موبايلي، زين). وتوقعت الهيئة أن يزيد عدد المشغلين إلى 6 مشغلين عند منح رخصة مشغل افتراضي ثالث بحسب صحيفة عكاظ.

وأوضحت الهيئة أن الترخيص الممنوح لشركة اتحاد الجوراء (ليبارا) سيكون مع مقدم الخدمة المضيف شركة اتحاد الاتصالات (موبايلي)، وشركة اتحاد فيرجن موبايل السعودية (فيرجن السعودية)، ستكون مع مقدمة الخدمة المضيف شركة الاتصالات السعودية.

وأضافت الهيئة: "هناك ترخيص ثالث سيتم منحه لإحدى الشركات، لم يتم الإعلان عنها؛ وذلك لاستكمال إجراءات الترخيص، وستقوم هذه الشركة بتقديم خدماتها مع مقدمة الخدمة المضيف شركة الاتصالات المتنقلة (زين)".

وبينت الهيئة أن مدة هذين الترخيصين للشركتين الافتراضيتين هو 10 سنوات من منتصف ابريل الماضي، على أن تقدم الشركتان خدماتهما تجاريا خلال عام من تاريخ استلام الترخيص، وأن الهيئة تهدف من وراء الترخيص لمثل هذا النوع من المشغلين توسيع الخيارات أمام مستخدمي خدمات الاتصالات وتقنية المعلومات في المملكة، ومضاعفة العناية بالمشترك، وتحسين الخدمات، وخلق المزيد من الابتكار والتنوع في الباقات.

وأضافت الهيئة: أن الهدف أيضا هو تحسين خدمات الاتصالات وتقنية المعلومات، ونشرها، والإسهام في خفض أسعارها، وكذلك العناية بالمشتركين، وتحقيق المنافسة في أسواق خدمات الاتصالات وتقنية المعلومات، وزيادة الاستثمار في هذا القطاع المهم.

