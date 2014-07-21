شركة فواز الحكير تربح أكثر من 191 مليون ريال

ارتفع صافي أرباح شركة فواز الحكير وشركاه في الربع الثاني من العام الحالي بنسبة 15.74% مقارنة بالربع المماثل من العام السابق، لتبلغ 191.2 مليون ريال، بزيادة طفيفة بنسبة 0.22% مقارنة بالربع السابق من العام الحالي.

وقالت الشركة في إعلان نتائجها المالية الذي نشرته اليوم على موقع السوق المالية "تداول" أنها حققت 215.8 مليون ريال صافي أرباح تشغيلية خلال الفترة، لتبلغ بذلك ربحية السهم 1.82 ريال مقابل 1.57% العام الماضي.

وعزت الشركة تحقيق هذه النتائج إلى زيادة الأرباح التشغيلية للربع الحالي بمبلغ 40.7 مليون ريال، نتيجة لافتتاح محلات جديدة وإضافة ماركات جديدة ونمو المبيعات في الأسواق الخارجية.