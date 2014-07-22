"الواحة كابيتال" تحقق أرباحاً بـ1.14 مليار درهم

حققت شركة الواحة كابيتال الإماراتية نقلة نوعية ضخمة حيث تضاعفت أرباحها ثلاثين مرة خلال الربع الثاني من العام لتبلغ 1.14 مليار درهم

من جهة أخرى، تضاعفت أرباح الشركة بنحو 9 مرات لتبلغ 1.300 مليار درهم خلال الستة شهور الأولى من العام. ويعود ذلك في المقام الأول إلى إتمام صفقة الاستحواذ التي نفذتها شركة ايركاب، حيث استحوذت إيركاب على شركة التمويل التأجيري الدولية ILFC من المجموعة الأمريكية الدولية AIG في صفقة بلغت قيمتها 5 مليارات دولار. وقد تحولت إيركاب بفضل هذه الصفقة إلى أكبر شركة عالميًا في مجال تأجير الطائرات.

يُشار الى أن الشركة قامت في شهر مارس الماضي، من إتمام إعادة تمويل تسهيلات مصرفية تبلغ قيمتها 2.75 مليار درهم، وذلك بهدف تخفيض تكاليف خدمة الاقتراض وتوفير سيولة إضافية.

