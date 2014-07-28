166 % أرباح شركة "سيكو" البحرينية في النصف الأول

حققت شركة الأوراق المالية والاستثمار (سيكو) وهي شركة مرخصة من قبل مصرف البحرين المركزي كبنك جملة تقليدي أرباحاً صافية بلغت 5.1 ملايين دينار بحريني للنصف الأول مقارنةً مع 1.9 مليون دينار خلال النصف الأول 2013 بزيادة 166%.



وارتفع الدخل التشغيلي 87% ليبلغ 8.2 ملايين دينار مقارنةً مع 4.4 ملايين خلال النصف الأول 2013 كما ارتفعت الربحية للسهم من 4.5 فلوس في النصف الأول من العام المنصرم إلى 11.8 فلس في النصف الأول من 2014.

وسجل البنك في الربع الثاني من العام صافي أرباح 2.5 مليون دينار بحريني مقارنةً بمبلغ 901 ألف دينار خلال الربع الثاني من 2013 وارتفع الدخل التشغيلي 86% ليصل إلى 4.0 ملايين دينار بحريني مقارنةً بمبلغ 2.2 مليون دينار بحريني الربع الثاني 2013 وارتفعت ربحية السهم الى5.8 فلوس بعد أن كانت 2.1 فلس في نفس الفترة من العام الماضي.

