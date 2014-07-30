أرباح اناداركو بتروليوم تهبط 76% في الربع الثاني

قالت شركة اناداركو بتروليوم الامريكية إن ارباحها هبطت بنسبة 76%، على اساس سنوي في الربع الثاني من العام فيما يرجع جزئيا الي مدفوعات لتسوية دعاوى قضائية للتلوث البيئي رغم ارتفاع انتاجها من النفط والغاز الطبيعي.

وقالت الشركة التي تعمل في الولايات المتحدة والبرازيل والجزائر ان ارباحها في الاشهر الثلاثة من ابريل نيسان الي نهاية يونيو بلغت 227 مليون دولار -او 45 سنتا للسهم- انخفاضا من 929 مليون دولار -او 1.83 دولار للسهم- في الفترة نفسها من العام الماضي، بحسب وكالة رويترز للأنباء.

وزاد حجم مبيعات اناداركو من النفط والغاز الطبيعي بنسبة 13%K الي 848 ألف برميل يوميا من المكافيء النفطي.



ورفعت الشركة ايضا تقديراتها لاجمالي المبيعات للعام 2014 متوقعة زيادة بنسبة 2%، على الأقل.