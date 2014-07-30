تقرير: سامسونج تسيطر على "الهواتف الذكية" تليها آبل

كشف أحدث تقرير أجرته شركة الأبحاث "آي دي سي IDC" أن سوق الهواتف الذكية العالمي ما يزال يواصل نموه مع تقديرات بشحن نحو 295.3 مليون وحدة خلال الربع الثاني من العام الجاري، وهو ما يمثل نمواً سنوياً بنسبة 23.1%، بحسب البوابة العربية للأخبار التقنية.

ومع أن سوق الهواتف الذكية، قد نمت على أساس ربعي، بنسبة 2.6%، فقط، أشار مدير البرنامج لدى "آي دي سي"، ريان ريج إلى أن نتائج الربع الثاني تدل على زيادة في الفرص والزخم، وفق تعبيره.

وبحسب التقرير، تواصل الصين كونها السوق الأهم بالنسبة لجميع مصنعي الأجهزة المحمولة، خاصة بالنسبة لشركتي "لينوفو" و"هواوي" الصينيتين اللتين تشكلان مع الشركات الصينية الأخرى ضغطًا على غيرها من الشركات.

كما تشتد هذه المنافسة على وجه الخصوص في الأسواق الناشئة حيث تواصل الهواتف الذكية رخيصة الثمن التي تنتجها الشركات الصينية، طريقها في أن تحل محل الهواتف التقليدية التي طالما كانت الخيار الأنسب بالنسبة للمستخدمين في تلك الأسواق.

وعلى سبيل المثال، فقد تضاعفت شحنات شركة هواوي السنوية لتبلغ 20.3 مليون وحدة ولتشكل الشركة ما نسبته 7%، من حصة السوق، ولتحتل بذلك المركز الثالث خلف شركتي سامسونج وآبل.

ومع الانخفاض الطفيف في معدل النمو السنوي، ما تزال شركة سامسونج تستحوذ على السوق وبشحنات قدرت خلال الربع الثاني من عام 2014 بحوالي 74.3 مليون وحدة، ثم تأتي نظيرتها آبل التي ارتفعت حصتها السنوية بنسبة 12.4%، مع شحن 35.1 مليون وحدة.

ويتوقع أن يتجاوز عدد الهواتف الذكية المشحونة خلال الربع الثالث من هذا العام عتبة الـ 300 مليون وحدة، وبذلك ستكون هذه هي المرة الأولى.